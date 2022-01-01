Shield AI Μισθοί

Ο μισθός της Shield AI κυμαίνεται από $100,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $391,950 για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shield AI . Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025