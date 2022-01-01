Κατάλογος Εταιρειών
Shield AI
Shield AI Μισθοί

Ο μισθός της Shield AI κυμαίνεται από $100,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $391,950 για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Shield AI. Τελευταία ενημέρωση: 10/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Μηχανικός Υλικού
Median $100K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $289K

Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$166K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$392K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$130K
Επιστήμονας Δεδομένων
$382K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$105K
Διαχειριστής Προϊόντος
$182K
Προσελκυστής Προσωπικού
$161K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$182K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Shield AI, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shield AI είναι Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $391,950. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shield AI είναι $165,408.

