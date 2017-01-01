Κατάλογος Εταιρειών
Shettyinfra Services
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Shettyinfra Services που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Shetty Infra is a certified Technical Utility Management firm focused on delivering innovative management solutions and service enhancements to help organizations improve efficiency and reduce costs.

    shettyinfra.com
    Ιστότοπος
    60
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Shettyinfra Services

    Σχετικές Εταιρείες

    • Flipkart
    • SoFi
    • Facebook
    • Roblox
    • Coinbase
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι