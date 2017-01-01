Κατάλογος Εταιρειών
Sezaam
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Sezaam που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.

    sezaam.fr
    Ιστότοπος
    10
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Sezaam

    Σχετικές Εταιρείες

    • Stripe
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Dropbox
    • Tesla
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι