SES Satellites
SES Satellites Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Luxembourg στην SES Satellites κυμαίνεται από €48.1K έως €65.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SES Satellites. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€51.5K - €62.2K
Luxembourg
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€48.1K€51.5K€62.2K€65.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SES Satellites?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην SES Satellites in Luxembourg φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €65,609. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SES Satellites για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Luxembourg είναι €48,076.

