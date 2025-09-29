Κατάλογος Εταιρειών
SES Satellites
SES Satellites Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States στην SES Satellites κυμαίνεται από $129K έως $184K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SES Satellites. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$147K - $167K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$129K$147K$167K$184K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SES Satellites?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην SES Satellites in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $184,080. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SES Satellites για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in United States είναι $129,480.

Άλλοι Πόροι