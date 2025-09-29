Κατάλογος Εταιρειών
Servus Credit Union Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in Canada στην Servus Credit Union κυμαίνεται από CA$154K έως CA$214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Servus Credit Union. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$165K - CA$194K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Servus Credit Union in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$214,032. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Servus Credit Union για τον ρόλο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in Canada είναι CA$153,664.

