Η αποζημίωση Πωλήσεις in United States στην ServiceNow κυμαίνεται από $96.5K ανά year για IC1 έως $286K ανά year για IC6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $188K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

$160K

Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Εκτελεστικός Λογαριασμού

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Πωλήσεις en ServiceNow in United States está en una compensación total anual de $316,079. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Πωλήσεις in United States es $142,500.

