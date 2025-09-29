Κατάλογος Εταιρειών
ServiceNow
ServiceNow Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹5.13M - ₹6.08M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.52M₹5.13M₹6.08M₹6.42M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.95M

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προγραμμάτων at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹6,415,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Διαχειριστής Προγραμμάτων role in India is ₹4,518,961.

