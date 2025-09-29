ServiceNow Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in India στην ServiceNow ανέρχεται σε ₹12.11M ανά year για IC5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹11.39M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους IC1 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- IC2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- IC3 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- IC4 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( INR ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη ServiceNow ?

