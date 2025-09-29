Κατάλογος Εταιρειών
ServiceNow Διαφημιστικός Συγγραφέας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαφημιστικός Συγγραφέας in United States στην ServiceNow κυμαίνεται από $73.2K έως $106K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$83.1K - $96.5K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$73.2K$83.1K$96.5K$106K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαφημιστικός Συγγραφέας στην ServiceNow in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $106,297. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ServiceNow για τον ρόλο Διαφημιστικός Συγγραφέας in United States είναι $73,247.

Άλλοι Πόροι