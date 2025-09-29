Κατάλογος Εταιρειών
ServiceNow
ServiceNow Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹2.77M - ₹3.16M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹2.45M₹2.77M₹3.16M₹3.48M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

₹13.95M

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Επιχειρησιακός Αναλυτής hos ServiceNow in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,479,826. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ServiceNow for Επιχειρησιακός Αναλυτής rollen in India er ₹2,447,674.

Άλλοι Πόροι