Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών

ServiceNow Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην ServiceNow ανέρχεται σε $439K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Σύνολο ανά έτος
$439K
Επίπεδο
IC5
Βάση
$220K
Stock (/yr)
$175K
Μπόνους
$44K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
18 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ServiceNow?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην ServiceNow φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $517,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ServiceNow για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών είναι $386,500.

