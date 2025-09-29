Κατάλογος Εταιρειών
ServiceNow
ServiceNow Επιχειρησιακές Λειτουργίες Μισθοί

Η αποζημίωση Επιχειρησιακές Λειτουργίες στην ServiceNow ανέρχεται σε $106K ανά year για IC2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης ανέρχεται σε $113K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$106K
$102K
$3.8K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

ServiceNow میں Επιχειρησιακές Λειτουργίες کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $425,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
ServiceNow میں Επιχειρησιακές Λειτουργίες کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $112,500 ہے۔

Άλλοι Πόροι