  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

ServiceChannel Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην ServiceChannel ανέρχεται σε $120K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceChannel. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
UX Designer
Pleasanton, CA
Σύνολο ανά έτος
$120K
Επίπεδο
Mid Senior
Βάση
$120K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at ServiceChannel in United States sits at a yearly total compensation of $138,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceChannel for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $120,000.

Άλλοι Πόροι