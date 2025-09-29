Κατάλογος Εταιρειών
Service NSW
Service NSW Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in Australia στην Service NSW κυμαίνεται από A$102K έως A$143K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Service NSW. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$110K - A$128K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$102KA$110KA$128KA$143K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

A$249K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Service NSW?

Συχνές Ερωτήσεις

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Διαχειριστής Έργων in Service NSW in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$142,644. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Service NSW per il ruolo Διαχειριστής Έργων in Australia è A$101,888.

