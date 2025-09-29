Κατάλογος Εταιρειών
Service NSW
Service NSW Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Australia στην Service NSW κυμαίνεται από A$89.8K έως A$131K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Service NSW. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$103K - A$118K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$89.8KA$103KA$118KA$131K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αναλυτής Δεδομένων at Service NSW in Australia sits at a yearly total compensation of A$130,892. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service NSW for the Αναλυτής Δεδομένων role in Australia is A$89,850.

Άλλοι Πόροι