Service Management Group
Service Management Group Ερευνητής UX Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ερευνητής UX in Ireland στην Service Management Group κυμαίνεται από €52.3K έως €74.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Service Management Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€60K - €70.2K
Ireland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€52.3K€60K€70.2K€74.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Service Management Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής UX στην Service Management Group in Ireland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €74,637. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Service Management Group για τον ρόλο Ερευνητής UX in Ireland είναι €52,309.

