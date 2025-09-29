Κατάλογος Εταιρειών
Service Management Group
  • Μισθοί
  • Ανθρώπινοι Πόροι

  • Όλοι οι Μισθοί Ανθρώπινοι Πόροι

Service Management Group Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινοι Πόροι in United Arab Emirates στην Service Management Group κυμαίνεται από AED 54.9K έως AED 76.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Service Management Group. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

AED 588K

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Service Management Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι