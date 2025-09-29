Κατάλογος Εταιρειών
Serverfarm
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Έργων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Έργων

Serverfarm Διαχειριστής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Έργων in United States στην Serverfarm κυμαίνεται από $126K έως $173K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Serverfarm. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$137K - $162K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$126K$137K$162K$173K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διαχειριστής Έργων υποβολές στην Serverfarm για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Serverfarm?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διαχειριστής Έργων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Διαχειριστής Έργων w Serverfarm in United States wynosi rocznie $172,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Serverfarm dla stanowiska Διαχειριστής Έργων in United States wynosi $126,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Serverfarm

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Facebook
  • PayPal
  • Databricks
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι