Serco
Serco Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Serco ανέρχεται σε $140K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Serco. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Serco
Software Engineer III
Herndon, VA
Σύνολο ανά έτος
$140K
Επίπεδο
-
Βάση
$140K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
17 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Serco?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Μηχανικός Λογισμικού en Serco in United States tiene una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Serco para el puesto de Μηχανικός Λογισμικού in United States es $140,000.

