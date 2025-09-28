Κατάλογος Εταιρειών
Sequoia Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in India στην Sequoia ανέρχεται σε ₹2.93M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sequoia. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.93M
Επίπεδο
SDE 2
Βάση
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sequoia?

₹13.95M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Συχνές Ερωτήσεις

Найвищий пакет оплати для позиції Μηχανικός Λογισμικού в Sequoia in India складає річну загальну компенсацію ₹4,062,728. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Sequoia для позиції Μηχανικός Λογισμικού in India складає ₹2,802,709.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Sequoia

Άλλοι Πόροι