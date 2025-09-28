Κατάλογος Εταιρειών
Sequoia
Sequoia Ανθρώπινοι Πόροι Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ανθρώπινοι Πόροι in United States στην Sequoia ανέρχεται σε $235K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sequoia. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Σύνολο ανά έτος
$235K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$198K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$37K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
12 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sequoia?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Sequoia in United StatesのΑνθρώπινοι Πόροιで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$302,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
SequoiaのΑνθρώπινοι Πόροι職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$235,000です。

Άλλοι Πόροι