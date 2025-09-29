Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην Sequoia Holdings κυμαίνεται από $168K έως $234K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sequoia Holdings. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!