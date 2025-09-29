Κατάλογος Εταιρειών
Sequoia Capital
Sequoia Capital Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος in United States στην Sequoia Capital ανέρχεται σε $300K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sequoia Capital. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$300K
Επίπεδο
-
Βάση
$300K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sequoia Capital?

$160K

Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος pozícióra a Sequoia Capital cégnél in United States évi $600,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sequoia Capital cégnél a Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $300,000.

