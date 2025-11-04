Κατάλογος Εταιρειών
Sendbird
Sendbird Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in United States στην Sendbird κυμαίνεται από $108K έως $153K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sendbird. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$122K - $139K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$108K$122K$139K$153K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Sendbird, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Sendbird in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $153,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sendbird για τον ρόλο Μάρκετινγκ in United States είναι $107,900.

Άλλοι Πόροι