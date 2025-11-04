Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Sendbird κυμαίνεται από ₩41.81M έως ₩57.06M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sendbird. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Don't get lowballed

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Sendbird, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Sendbird φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₩57,063,840. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sendbird για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι ₩41,814,021.

