Senao Networks
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Senao Networks Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Taiwan στην Senao Networks ανέρχεται σε NT$794K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Senao Networks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$794K
Επίπεδο
hidden
Βάση
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Senao Networks in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,416,754. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Senao Networks για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Taiwan είναι NT$793,903.

