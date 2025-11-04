Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in Taiwan στην Senao Networks κυμαίνεται από NT$819K έως NT$1.14M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Senao Networks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$877K - NT$1.03M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$819KNT$877KNT$1.03MNT$1.14M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Senao Networks?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Senao Networks in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,140,457. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Senao Networks για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Taiwan είναι NT$818,790.

