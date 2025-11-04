Κατάλογος Εταιρειών
Senacor Technologies
Senacor Technologies Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Germany στην Senacor Technologies κυμαίνεται από €60.9K έως €88.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Senacor Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€69.1K - €80.2K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€60.9K€69.1K€80.2K€88.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Senacor Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Senacor Technologies in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €88,367. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Senacor Technologies για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Germany είναι €60,892.

