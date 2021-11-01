Κατάλογος Εταιρειών
Sempra
Sempra Μισθοί

Ο μισθός της Sempra κυμαίνεται από $87,636 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $223,875 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Sempra. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Λογιστής
$135K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$119K
Αναλυτής Δεδομένων
$87.6K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$108K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$224K
Διαχειριστής Έργων
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Μηχανικός Λογισμικού
$124K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$181K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Sempra είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $223,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sempra είναι $123,970.

