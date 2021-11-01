Sempra Μισθοί

Ο μισθός της Sempra κυμαίνεται από $87,636 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $223,875 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Sempra . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025