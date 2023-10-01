Semgrep Μισθοί

Ο μισθός της Semgrep κυμαίνεται από $120,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Cybersecurity Analyst στο χαμηλό άκρο έως $180,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Semgrep . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025