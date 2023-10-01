Κατάλογος Εταιρειών
    Semgrep is an open source tool that helps identify bugs, vulnerabilities, and code standard violations in software. It performs static analysis and can be used to analyze third-party dependencies.

    2017
    150
    $10M-$50M
