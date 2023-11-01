Κατάλογος Εταιρειών
Selina
Selina Μισθοί

Ο μισθός της Selina κυμαίνεται από $16,318 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Selina. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Ανθρώπινοι Πόροι
$16.3K
Μάρκετινγκ
$149K
Διαχειριστής Προϊόντος
$86.5K

Μηχανικός Λογισμικού
$69.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Selina είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $149,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Selina είναι $78,070.

