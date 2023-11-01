Selina Μισθοί

Ο μισθός της Selina κυμαίνεται από $16,318 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Selina . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025