Selfbook Μισθοί

Ο μισθός της Selfbook κυμαίνεται από $126,282 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Γραφικός Σχεδιαστής στο χαμηλό άκρο έως $139,300 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Selfbook . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025