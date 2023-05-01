Self Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Self κυμαίνεται από $8,437 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $752,555 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Self. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $120K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
$9.4K
Διοικητικός Βοηθός
$103K

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$201K
Αναλυτής Δεδομένων
$8.4K
Μηχανικός Υλικού
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Σύμβουλος Διοίκησης
$71.4K
Μάρκετινγκ
$106K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$100K
Διαχειριστής Προϊόντος
$753K
Διαχειριστής Έργων
$131K
Πωλήσεις
$23.2K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$249K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Self είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $752,555. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Self είναι $104,849.

Άλλοι Πόροι