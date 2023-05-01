Self Μισθοί

Ο μισθός της Self κυμαίνεται από $8,437 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $752,555 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Self . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025