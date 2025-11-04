Κατάλογος Εταιρειών
Selerix Systems
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Selerix Systems Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Belarus στην Selerix Systems κυμαίνεται από BYN 51K έως BYN 72.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Selerix Systems. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

BYN 58.5K - BYN 68.4K
Belarus
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
BYN 51KBYN 58.5KBYN 68.4KBYN 72.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Selerix Systems?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Selerix Systems in Belarus φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BYN 72,772. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Selerix Systems για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Belarus είναι BYN 51,003.

