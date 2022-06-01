Κατάλογος Εταιρειών
SEI Μισθοί

Ο μισθός της SEI κυμαίνεται από $65,097 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $194,025 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SEI. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Λογιστής
$65.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$194K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Σύμβουλος Διοίκησης
$149K
Διαχειριστής Προϊόντος
$112K
Μηχανικός Λογισμικού
$154K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SEI είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $194,025. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEI είναι $149,250.

