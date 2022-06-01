SEI Μισθοί

Ο μισθός της SEI κυμαίνεται από $65,097 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $194,025 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SEI . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025