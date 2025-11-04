Κατάλογος Εταιρειών
SEI Investments
SEI Investments Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States στην SEI Investments ανέρχεται σε $100K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SEI Investments. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
SEI Investments
Business Analyst
Oaks, PA
Σύνολο ανά έτος
$100K
Επίπεδο
-
Βάση
$100K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SEI Investments?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην SEI Investments in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $152,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEI Investments για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in United States είναι $105,000.

