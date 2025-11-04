Κατάλογος Εταιρειών
SEI Investments
SEI Investments Διοικητικός Βοηθός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διοικητικός Βοηθός in Ireland στην SEI Investments κυμαίνεται από €31.8K έως €43.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SEI Investments. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€34K - €41.1K
Ireland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€31.8K€34K€41.1K€43.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην SEI Investments in Ireland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €43,377. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEI Investments για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in Ireland είναι €31,785.

