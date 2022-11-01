Κατάλογος Εταιρειών
SEI Investments
SEI Investments Μισθοί

Ο μισθός της SEI Investments κυμαίνεται από $24,556 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $155,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SEI Investments. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $100K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $155K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $24.6K

Λογιστής
$74.6K
Διοικητικός Βοηθός
$42.9K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$49.2K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$50K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SEI Investments είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $155,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEI Investments είναι $49,980.

Άλλοι Πόροι