Segari Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Indonesia στην Segari κυμαίνεται από IDR 159.08M έως IDR 217.09M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Segari. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

IDR 170.3M - IDR 205.86M
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
IDR 159.08MIDR 170.3MIDR 205.86MIDR 217.09M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Segari?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Segari in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 217,091,401. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Segari για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Indonesia είναι IDR 159,075,595.

