Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Indonesia στην Segari κυμαίνεται από IDR 358.87M έως IDR 491.31M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Segari. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

IDR 388.77M - IDR 461.4M
Indonesia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
IDR 358.87MIDR 388.77MIDR 461.4MIDR 491.31M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Segari in Indonesia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή IDR 491,307,861. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Segari για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Indonesia είναι IDR 358,868,350.

Άλλοι Πόροι