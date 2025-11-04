Κατάλογος Εταιρειών
Segantii Capital Management
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

Segantii Capital Management Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Hong Kong (SAR) στην Segantii Capital Management κυμαίνεται από HK$41.7K έως HK$57.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Segantii Capital Management. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Επιστήμονας Δεδομένων υποβολές στην Segantii Capital Management για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+HK$450K
Robinhood logo
+HK$691K
Stripe logo
+HK$155K
Datadog logo
+HK$272K
Verily logo
+HK$171K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Segantii Capital Management?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιστήμονας Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή HKHK$443,459. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Segantii Capital Management για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Hong Kong (SAR) είναι HKHK$323,924.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Segantii Capital Management

Σχετικές Εταιρείες

  • Google
  • Uber
  • LinkedIn
  • Tesla
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι