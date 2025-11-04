Κατάλογος Εταιρειών
SEG Automotive
SEG Automotive Ανθρώπινο Δυναμικό Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in Portugal στην SEG Automotive κυμαίνεται από €13.6K έως €19.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SEG Automotive. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€15.6K - €18.3K
Portugal
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€13.6K€15.6K€18.3K€19.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SEG Automotive?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην SEG Automotive in Portugal φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €19,453. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEG Automotive για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in Portugal είναι €13,634.

Άλλοι Πόροι