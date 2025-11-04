Κατάλογος Εταιρειών
Seekr Technologies
Seekr Technologies Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Seekr Technologies κυμαίνεται από $173K έως $242K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Seekr Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$188K - $227K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$173K$188K$227K$242K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Seekr Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Seekr Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $241,920. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Seekr Technologies για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $173,098.

