SEEGENE
SEEGENE Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Korea, South στην SEEGENE κυμαίνεται από ₩47.13M έως ₩67.01M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SEEGENE. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₩53.38M - ₩60.76M
Korea, South
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₩47.13M₩53.38M₩60.76M₩67.01M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SEEGENE?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην SEEGENE in Korea, South φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₩67,010,076. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SEEGENE για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Korea, South είναι ₩47,134,206.

