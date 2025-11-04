Κατάλογος Εταιρειών
Security Compass
Security Compass Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada στην Security Compass ανέρχεται σε CA$181K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Security Compass. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$181K
Επίπεδο
L3
Βάση
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$4.6K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Security Compass in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$183,708. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Security Compass για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada είναι CA$180,881.

