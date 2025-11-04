Κατάλογος Εταιρειών
Security Compass
Security Compass Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Canada στην Security Compass κυμαίνεται από CA$147K έως CA$208K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Security Compass. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$167K - CA$198K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$147KCA$167KCA$198KCA$208K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Security Compass?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Security Compass in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$208,403. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Security Compass για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Canada είναι CA$146,788.

