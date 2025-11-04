Κατάλογος Εταιρειών
SecureKey Technologies
Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in Canada στην SecureKey Technologies κυμαίνεται από CA$309K έως CA$440K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SecureKey Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$354K - CA$414K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$309KCA$354KCA$414KCA$440K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SecureKey Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην SecureKey Technologies in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$440,365. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SecureKey Technologies για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in Canada είναι CA$308,632.

