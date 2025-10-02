Κατάλογος Εταιρειών
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area στην Scotiabank κυμαίνεται από CA$90.2K ανά year για L6 έως CA$184K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scotiabank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
(Αρχάριο Επίπεδο)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Scotiabank?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Δεδομένων

Προγραμματιστής Ιστού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Scotiabank in Greater Toronto Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$184,151. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Scotiabank για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area είναι CA$115,063.

