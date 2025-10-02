Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area στην Scotiabank κυμαίνεται από CA$90.2K ανά year για L6 έως CA$184K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scotiabank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
